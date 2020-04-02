В Тульской области пожилых людей медики будут наблюдать на дому

2 Апр 2020 2020-04-02T16:06:42+03:00

Получить консультации профильных специалистов, выписать рецепт и оформить больничный лист можно будет без посещения поликлиники

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В Тульской области медики будут наблюдать на дому пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

В список последних вошли - инсулинозависимый сахарный диабет, заболевания органов дыхания, системы кровообращения, хронические болезни почек 3-5 стадии, злокачественные новообразования любой локализации, а также для пациентов с трансплантированными органами и тканями.

Все они могут получить консультации профильных специалистов по телефону горячей линии: 8-800-200-27-72 по будням с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU