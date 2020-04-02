Куда тулякам обращаться, если УК не обрабатывают подъезд

2 Апр 2020 2020-04-02T15:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Уточнить сроки обработки в конкретном доме туляки могут в своей УК или по телефону ЕДДС (круглосуточно): 47-20-34, 47-20-37, 1391. Также в эти службы можно обратиться, если подъезд не дезинфицируют.

Все управляющие компании города составили графики дезинфекции территорий и общего имущества многоквартирных домов и в соответствии с ними проводят работы.

Санитарная обработка включает в себя дезинфекцию дверных ручек и перил, почтовых ящиков, кнопок вызова домофонов и лифтов, подоконников. Мыть полы и лестницы должны специальными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU