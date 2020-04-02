В Тульской области отдыхающие превратили в свалку набережную реки Воронка
Так туляки отметили начавшуюся нерабочую неделю
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В Тульской области отдыхающие превратили в свалку набережную реки Воронка. Горы мусора остались после времяпровождения на берегу водоема в минувшие выходные.
И это несмотря на то, что жителей в период нерабочей недели просили остаться дома.
Напомним, прошлым летом пляж на Воронке благоустроили. Для туляков оборудовали беседки со скамейками и мангалы.
ИСТОЧНИК KP.RU