2020-04-02T15:42:07+03:00
Происшествия

В Тульской области отдыхающие превратили в свалку набережную реки Воронка

Так туляки отметили начавшуюся нерабочую неделю
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В Тульской области отдыхающие превратили в свалку набережную реки Воронка. Горы мусора остались после времяпровождения на берегу водоема в минувшие выходные.

И это несмотря на то, что жителей в период нерабочей недели просили остаться дома.

Напомним, прошлым летом пляж на Воронке благоустроили. Для туляков оборудовали беседки со скамейками и мангалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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