В Тульской области размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T14:57:57+03:00

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В Тульской области максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей. Ранее выплата составляла 8 000 рублей. Перерасчет произведут в ближайшие дни.

Также выплаты получат семьи с детьми. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (5 213 рублей) будет предоставляться семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает величину 1 прожиточного минимума на душу населения.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат временную ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте до 3 лет в размере 5 000 рублей в период с апреля по июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU