Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: 14 человек проходят лечение
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тульской области на утро на 2 апреля 2020 года
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В настоящий момент в Тульской области проходят лечение 14 человек. Ранее 3 человек покинули стены медучреждений, вылечившись от коронавируса.
5 новых случаев заболевания COVID-19 были подтверждены 1 апреля. Четверо жителей заболели за пределами региона. А один туляк заразился от больного коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU