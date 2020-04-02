Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: 14 человек проходят лечение

2 Апр 2020 2020-04-02T14:33:06+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тульской области на утро на 2 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

В настоящий момент в Тульской области проходят лечение 14 человек. Ранее 3 человек покинули стены медучреждений, вылечившись от коронавируса.

5 новых случаев заболевания COVID-19 были подтверждены 1 апреля. Четверо жителей заболели за пределами региона. А один туляк заразился от больного коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU