Расхитителя денежных средств детского лагеря в Тульской области осудят
Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств его бывшим директором
Расхитителя денежных средств детского лагеря в Тульской области осудятФото: Алексей ФОКИН
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Следственными органами установлены два факта, осуществленные бывшим директором муниципального образовательного учреждения «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка», расположенного в Ефремовском районе Тульской области.
В суд передано дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ - хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения.
ИСТОЧНИК KP.RU