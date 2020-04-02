Расхитителя денежных средств детского лагеря в Тульской области осудят

2 Апр 2020 2020-04-02T14:32:29+03:00

Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств его бывшим директором

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Следственными органами установлены два факта, осуществленные бывшим директором муниципального образовательного учреждения «Детский оздоровительный лагерь для детей и подростков «Ласточка», расположенного в Ефремовском районе Тульской области.

В суд передано дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ - хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU