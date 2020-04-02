Станции переливания крови в Тульской области работают в обычном режиме

2 Апр 2020 2020-04-02T12:53:51+03:00

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В условиях режима повышенной готовности и введенных ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции станции переливания крови принимают доноров в будние дни, без изменения расписания

По заверению главного врача Тульской областной станции переливания крови Ольги Кудряшовой, посещение лечебного учреждения безопасно, здесь соблюдается особый санитарно-эпидемиологический режим.

Сдать кровь можно по адресам: в Туле - на ул. Ф. Энгельса, 56 (с 8:00 до 12:30, предварительная запись по тел.: 31-18-58), на ул. Майская, 3 (понедельник - среда с 8:00 до 12:00; четверг, пятница - с 8:00 до 11:20, без предварительной записи), а также в Новомосковске на ул. Чапаева, 12а (понедельник, среда, пятница - с 8:00 до 10:30; вторник, четверг - с 8:00 до 12:30, без записи) и в Ефремове на ул. Дружбы, 9б (понедельник, вторник, четверг - с 8:00 до 12:30; среда и пятница — с 8:00 до 10:30, без записи).

ИСТОЧНИК KP.RU