Дело жительницы Тульской области, прокатившей автоинспектора на капоте, вернулось в суд

2 Апр 2020 2020-04-02T12:42:02+03:00

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Ранее в ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая в июле прошлого года, будучи в нетрезвом виде за рулем своей машины, была остановлена сотрудниками ДПС в поселке Дубна. Однако женщина отказалась выходить из автомобиля, предъявлять документы и попыталась скрыться от сотрудников полиции. Однако те догнали и заблокировали нарушительницу.

Но на этом дело не закончилось, вновь попытавшись уехать, женщина сбила одного из инспекторов, который упал на капот ее машины, и «прокатила» таким образом еще около полукилометра. Сотрудник ДПС отделался легкими травмами.

Учитывая тот факт, что подсудимая ранее уже штрафовалась за вождение в нетрезвом виде и была лишена прав на 1,5 года, приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Однако в феврале нынешнего года апелляционным постановлением дело было возвращено в суд для проведения судебного следствия иным составом с иным адвокатом. Все это время женщина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU