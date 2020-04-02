2020-04-02T12:42:02+03:00
Общество

Дело жительницы Тульской области, прокатившей автоинспектора на капоте, вернулось в суд

Не исключено, что наказание женщине будет изменено
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Дело жительницы Тульской области, прокатившей автоинспектора на капоте, вернулось в судДело жительницы Тульской области, прокатившей автоинспектора на капоте, вернулось в судФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Ранее в ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая в июле прошлого года, будучи в нетрезвом виде за рулем своей машины, была остановлена сотрудниками ДПС в поселке Дубна. Однако женщина отказалась выходить из автомобиля, предъявлять документы и попыталась скрыться от сотрудников полиции. Однако те догнали и заблокировали нарушительницу.

Но на этом дело не закончилось, вновь попытавшись уехать, женщина сбила одного из инспекторов, который упал на капот ее машины, и «прокатила» таким образом еще около полукилометра. Сотрудник ДПС отделался легкими травмами.

Учитывая тот факт, что подсудимая ранее уже штрафовалась за вождение в нетрезвом виде и была лишена прав на 1,5 года, приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Однако в феврале нынешнего года апелляционным постановлением дело было возвращено в суд для проведения судебного следствия иным составом с иным адвокатом. Все это время женщина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей
Расхитителя денежных средств детского лагеря в Тульской области осудят
Коронавирус в Тульской области: на удаленный режим работы переведены более 12 тысяч сотрудников
Станции переливания крови в Тульской области работают в обычном режиме
Дело жительницы Тульской области, прокатившей автоинспектора на капоте, вернулось в суд
Пособия на детей в Тульской области 2020: как и где получить дополнительно пять тысяч рублей
Склад люминесцентных ламп в Тульской области: виновных привлекут к ответственности
Жители Суворова Тульской области задолжали за мусор больше 100 тысяч рублей
Против коронавируса: туляк станцевал в центре города в защитной экипировке
Житель Тульской области присвоил деньги с банковской карты собутыльницы
Тульские призывники доберутся до места службы только в мае
Пять туляков перевели мошенникам деньги за несуществующие товары
Очереди в Тульской области приказали разредить
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: 14 человек проходят лечение
В пожаре на улице Декабристов в Туле сгорел человек
В Тульской области незаконно вырубали деревья
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
За сутки в Тульской области не произошло ни одного ДТП с погибшими
В Туле не поделили дорогу "SsangYong" и "Mercedes"