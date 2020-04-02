Пособия на детей в Тульской области 2020: как и где получить дополнительно пять тысяч рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T12:49:24+03:00

Выплату можно будет получить в отделениях Пенсионного фонда

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В Тульской области семьи, воспитывающие ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, могут рассчитывать на ежемесячную выплату - 5 213 рублей. Но при условии, что доход на одного члена семьи не превышает величину 1 прожиточного минимума на душу населения (10 621 рублей).

Выплаты начнут перечислять с 1 июня 2020 года. После принятия на федеральном уровне нормативных документов семьи смогут оформить выплату, подав одно заявление.

Тульские семьи с правом на маткапитал также получат право на временную ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. 5 000 рублей можно будет получить в период с апреля по июнь.

Выплату можно будет получить в отделениях Пенсионного фонда РФ на основании заявления, поданного на портале госуслуг.

Выплата по региональным мерам соцподдержки за апрель произведена до 27 марта, по федеральным мерам будут перечислены до 2 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU