Склад люминесцентных ламп в Тульской области: виновных привлекут к ответственности

2 Апр 2020 2020-04-02T12:29:45+03:00

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Ранее в Узловском районе нашли заброшенный склад ртутных ламп. Люминесцентные лампы находились в одном из аварийных зданий поселка 1-ая Россошинская. Некоторые из них были разбиты.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской напоминает, что ртутьсодержащие отходы должны храниться в специально оборудованном помещении с соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм. За нарушение грозят штрафы:

- для граждан в размере до 2 000 рублей;

- для должностных лиц - до 30 000 рублей;

- для предпринимателей без образования юридического лица, - до 50 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц – до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Информацию о всех нарушениях направят в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Виновных привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU