2 Апр 2020 2020-04-02T12:21:19+03:00

Жители Суворова Тульской области задолжали за мусор больше 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Теперь платить придется по судебному решению

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В суд обратился представитель регионального оператора по вывозу коммунальных отходов, который попросил привлечь к ответственности несознательных жителей Суворова.

31 человек набрали 138 639,80 рублей долгов за услуги мусорщиков.

Мировой судья признал требования законными, однако, судебные приказы пока не вступили в законную силу. Должники вправе их в десятидневный срок оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU