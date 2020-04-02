Жители Суворова Тульской области задолжали за мусор больше 100 тысяч рублей
Теперь платить придется по судебному решению
Жители Суворова Тульской области задолжали за мусор больше 100 тысяч рублейФото: Алексей ФОКИН
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В суд обратился представитель регионального оператора по вывозу коммунальных отходов, который попросил привлечь к ответственности несознательных жителей Суворова.
31 человек набрали 138 639,80 рублей долгов за услуги мусорщиков.
Мировой судья признал требования законными, однако, судебные приказы пока не вступили в законную силу. Должники вправе их в десятидневный срок оспорить.
ИСТОЧНИК KP.RU