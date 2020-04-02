2020-04-02T12:15:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Против коронавируса: туляк станцевал в центре города в защитной экипировке

Музыкант поднял настроение пользователям сети
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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На фоне ситуации с коронавирусом туляк исполнил песню и станцевал в центре города в защитной экипировке.

Ролик был размещен в соцсетях. На кадрах видео Сакит Самедов играет на синтезаторе и танцует лезгинку.

По всей видимости, музыкант решил использовать танец для снижения уровня паники и заодно поднять настроение пользователям сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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