Житель Тульской области присвоил деньги с банковской карты собутыльницы

2 Апр 2020 2020-04-02T11:43:09+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Новомосковске женщина после употребления алкоголя со знакомым недосчиталась 8 500 рублей. Деньги были списаны с её банковской карты. После этого местная жительница обратилась в полицию.

Сотрудники отдела МВД задержали по подозрению в совершении преступления 42-летнего ранее судимого знакомого потерпевшей.

Предположительно, в гостях он воспользовался возможностью доступа к банковской карте хозяйки квартиры и тайно присвоил ее деньги.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU