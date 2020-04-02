Житель Тульской области присвоил деньги с банковской карты собутыльницы
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Новомосковске женщина после употребления алкоголя со знакомым недосчиталась 8 500 рублей. Деньги были списаны с её банковской карты. После этого местная жительница обратилась в полицию.
Сотрудники отдела МВД задержали по подозрению в совершении преступления 42-летнего ранее судимого знакомого потерпевшей.
Предположительно, в гостях он воспользовался возможностью доступа к банковской карте хозяйки квартиры и тайно присвоил ее деньги.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU