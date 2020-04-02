Тульские призывники доберутся до места службы только в мае
Накануне стартовал весенний призыв
Тульские призывники доберутся до места службы только в маеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Начавшийся 1 апреля весенний призыв пройдет в этом году в особом режиме. К месту прохождения службы новобранцы отправятся только в мае. Все призывники пройдут анализ на наличие инфекции. В своих частях они будут помещены на двухнедельный карантин.
Сами призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU