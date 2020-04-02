2020-04-02T11:35:04+03:00
Общество

Тульские призывники доберутся до места службы только в мае

Накануне стартовал весенний призыв
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские призывники доберутся до места службы только в маеТульские призывники доберутся до места службы только в маеФото: Алексей ФОКИН
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Начавшийся 1 апреля весенний призыв пройдет в этом году в особом режиме. К месту прохождения службы новобранцы отправятся только в мае. Все призывники пройдут анализ на наличие инфекции. В своих частях они будут помещены на двухнедельный карантин.

Сами призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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