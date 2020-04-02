Пять туляков перевели мошенникам деньги за несуществующие товары

2 Апр 2020 2020-04-02T11:37:05+03:00

Еще один мужчина отправил вознаграждение за возврат утерянного портмоне, но так и не получил его

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Пять жителей Тульской области перевели мошенникам деньги за минувшие сутки. Это была предоплата за покупку в интернете шубы, стиральной машины, детской коляски и других вещей. Однако после того как поступали деньги на счет, продавцы прекращали общение. Общий ущерб, нанесенный жертвам обмана, составил более 69 тысяч рублей.

Еще в одном случае от мошенничества пострадал житель Киреевска. Он переслал неизвестному 3 тысячи рублей в качестве вознаграждения за возврат утерянного портмоне с документами и банковскими картами. Объявление о его пропаже он размещал в соцсетях. Но после осуществления денежного перевода мужчина не получил ни собственных вещей, ни отправленных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU