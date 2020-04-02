Очереди в Тульской области приказали разредить
Роспотребнадзор подписал постановление о новых методах борьбы с распространением коронавируса
Очереди в Тульской области приказали разредитьФото: Алексей ФОКИН
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Теперь все организации Тульской области, в которых могут образовываться очереди, будь то гипермаркеты, приемные небольших управляющих компаний, аптеки или отделения банков, обязаны нанести дистанционную разметку для посетителей. Расстояние между ними должно составлять не менее метра. Также владельцы помещений должны донести до туляков информацию о соблюдении необходимой дистанции.
Согласно документу, сделать это необходимо до 4 апреля.
Напомним, что на 2 апреля в регионе зафиксировано 17 случаев инфекции. Три человека выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU