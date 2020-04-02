В пожаре на улице Декабристов в Туле сгорел человек
Есть и еще один пострадавший
В пожаре на улице Декабристов в Туле сгорел человекФото: Алексей ФОКИН
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Утром 2 апреля в Туле, на улице Декабристов произошел пожар на 9 этаже многоквартирного дома. Выгорело одно из помещений – комната.
В ходе тушения пожара было найдено тело погибшего — мужчины примерно 30−40 лет. Еще один обнаруженный, более старший жилец квартиры, оказался жив.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Точные причины выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU