2 Апр 2020 2020-04-02T11:14:30+03:00

В пожаре на улице Декабристов в Туле сгорел человек Фото: Алексей ФОКИН

Есть и еще один пострадавший

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Утром 2 апреля в Туле, на улице Декабристов произошел пожар на 9 этаже многоквартирного дома. Выгорело одно из помещений – комната.

В ходе тушения пожара было найдено тело погибшего — мужчины примерно 30−40 лет. Еще один обнаруженный, более старший жилец квартиры, оказался жив.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Точные причины выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU