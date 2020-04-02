В Тульской области незаконно вырубали деревья
Ущерб причинен на общую сумму 282 тысячи рублей
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В лесном массиве Ясногорского лесничества ГУ ТО «Алексинское лесничество» неизвестные незаконно вырубили 10 деревьев породы дуб, клен, сосна.
В результате незаконных действий стране причинен ущерб на общую сумму 282 тысячи рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения следствием возбуждены уголовные дела по статье "незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном и крупном размерах".
ИСТОЧНИК KP.RU