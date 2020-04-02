Более 170 водителей попались на нарушении ПДД на тульских перекрестках

2 Апр 2020 2020-04-02T09:29:43+03:00

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Более 170 водителей сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности. Таковы итоги мероприятия «Безопасный перекресток». Его провели с 20 по 31 марта на территории Тулы.

По итогам мероприятия больше всего было составлено протоколов за проезд перекрестка на красный сигнал светофора, неостановку перед стоп-линией, непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, выезд на перекресток в случае образования затора и непредставление преимущественного права проезда перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU