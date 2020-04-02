Нюховка в Тульской области вошла в топ-10 самых забавных названий рек
Список был подготовлен ко Дню смеха
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Тульская река Нюховка вошла в рейтинг российских рек с самыми веселыми и смешными названиями. Список подготовил ТурСтат ко Дню смеха, 1 апреля. При его составлении учитывались исследования отзывов в интернете.
В первую десятку самых забавных рек России помимо Тульской области вошли река Звероножка в Московской области, горная река Херо та в Адлерском районе Сочи, речка Малявка в Рязанской области, река Мусорка в Самарской области и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU