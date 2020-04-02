В Тульской области при пожаре в жилом доме пострадал человек
2 апреля в Узловой на ул. Трудовые резервы произошел пожар в жилом доме. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:57.
К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета.
По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 5 минут.
В результате происшествия пострадал человек. В коридоре обгорел пол, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU