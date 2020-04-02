В Тульской области при пожаре в жилом доме пострадал человек

2 Апр 2020 2020-04-02T09:10:23+03:00

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2 апреля в Узловой на ул. Трудовые резервы произошел пожар в жилом доме. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:57.

К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета.

По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 5 минут.

В результате происшествия пострадал человек. В коридоре обгорел пол, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU