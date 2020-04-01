2020-04-01T19:55:36+03:00
Происшествия

В Туле ликвидировали оккультную поляну с крестами и зеркалами

Природную зону привели в естественное состояние
Мария ВЛАСОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Туле ликвидировали оккультную поляну. Ее нашла тулячка в Пролетарском округе, отправившись в лес за черемшой.

На поляне располагались два креста. Там же находился молитвенник, кострище с лавками, стол, большое зеркало и огороженная забором ель. Кроме того, кресты были прибиты к деревьям, растущим вдоль дороги к оккультной поляне.

Ранее в этом месте собиралась молодежь. Они не совершали жертвоприношений. Однако были замечены за употреблением спиртного. Данные были переданы в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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