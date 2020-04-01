2020-04-01T19:39:41+03:00
Происшествия

В Тульской области при пожаре погибли трое человек

По данному факту проводится доследственная проверка
Мария ВЛАСОВА
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1 апреля загорелся частный дом в поселке Пахомово. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех человек – 80-летних мужчины и женщины и их 60-летнего сына. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки.

Ясногорский межрайонный следственный отдел СК СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку. Следователь уже провел осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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