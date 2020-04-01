В Тульской области при пожаре погибли трое человек

1 Апр 2020 2020-04-01T19:39:41+03:00

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1 апреля загорелся частный дом в поселке Пахомово. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех человек – 80-летних мужчины и женщины и их 60-летнего сына. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки.

Ясногорский межрайонный следственный отдел СК СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку. Следователь уже провел осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU