В Туле бывшие руководители компании скрыли от налоговой более шести млн рублей
Уголовное дело направлено в суд
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Руководители ООО ТШФ «Русич» 3 года не перечисляли налог на добавленную стоимость. В налоговую они предоставляли декларации с ложной информацией о реализации и размере налоговых вычетов по документам о поставке товаров, оформленным от имени подконтрольных организаций.
Таким образом, в бюджет не поступило свыше 6 млн рублей. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU