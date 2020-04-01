В Туле бывшие руководители компании скрыли от налоговой более шести млн рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T19:33:06+03:00

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Руководители ООО ТШФ «Русич» 3 года не перечисляли налог на добавленную стоимость. В налоговую они предоставляли декларации с ложной информацией о реализации и размере налоговых вычетов по документам о поставке товаров, оформленным от имени подконтрольных организаций.

Таким образом, в бюджет не поступило свыше 6 млн рублей. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU