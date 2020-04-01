Четверо туляков пойдут под суд за стрельбу на парковке
Расследование уголовного дела завершено
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Четырех жителей Тульской области в зависимости от роли каждого обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, хулиганстве и иных насильственных действиях.
Мужчины стреляли на парковке в потерпевшего, находящегося в салоне автомобиля. Его здоровью причинен вред средней тяжести.
СУ СК РФ по Тульской области расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU