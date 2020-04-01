Продавала несуществующую одежду: мошенница из Тулы оказалась причастна еще к четырем преступлениям
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
Напомним, 22-летней жительница Косой Горы выманила у двух человек 4 и 8 тысяч рублей. Эти деньги ей были переведены в качестве предоплаты при покупке одежды. Но вещей покупатели так и не увидели, а подозреваемая прекратила с ними общение.
Позже сотрудники полиции изобличили ее еще в 4 фактах мошенничества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим из разных городов, превысил 15 тысяч рублей.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU