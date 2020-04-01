2020-04-01T19:02:29+03:00
Происшествия

Продавала несуществующую одежду: мошенница из Тулы оказалась причастна еще к четырем преступлениям

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Напомним, 22-летней жительница Косой Горы выманила у двух человек 4 и 8 тысяч рублей. Эти деньги ей были переведены в качестве предоплаты при покупке одежды. Но вещей покупатели так и не увидели, а подозреваемая прекратила с ними общение.

Позже сотрудники полиции изобличили ее еще в 4 фактах мошенничества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим из разных городов, превысил 15 тысяч рублей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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