Продавала несуществующую одежду: мошенница из Тулы оказалась причастна еще к четырем преступлениям

1 Апр 2020 2020-04-01T19:02:29+03:00

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Напомним, 22-летней жительница Косой Горы выманила у двух человек 4 и 8 тысяч рублей. Эти деньги ей были переведены в качестве предоплаты при покупке одежды. Но вещей покупатели так и не увидели, а подозреваемая прекратила с ними общение.

Позже сотрудники полиции изобличили ее еще в 4 фактах мошенничества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим из разных городов, превысил 15 тысяч рублей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU