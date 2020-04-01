В Алексине МРЭО возобновляет свою работу с 3 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T19:34:59+03:00

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С 3 апреля отделение №6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в Алексине возобновляет свою работу в штатном режиме. Она была временно прекращена по техническим причинам.

Список отделений МРЭО ГИБДД, в которые граждане также могут обратиться для получения госуслуг:

Отделение №1,3 (192 км а/д М-2 «Крым»): 8 (4872) 32-44-12

Отделение №7 (г. Донской): 8 (48746) 5-39-15

Отделение №8 (г. Ефремов): 8 (48741) 6-17-54

Отделение №9 (г. Киреевск): 8 (48754) 6-09-26

Отделение №10 (г. Новомосковск): 8 (48762) 6-71-41 и 26-79-70

Отделение №11 (г. Суворов): 8 (48763) 2-60-03

Отделение №12 (г. Щекино): 8 (48751) 6-08-92

ИСТОЧНИК KP.RU