Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: туляк, вышедший на работу, стал источником заражения

1 Апр 2020 2020-04-01T18:09:17+03:00

Механизм заражения еще одного человека неизвестен

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На данный момент в Тульской области выявлены 17 случаев коронавирусной инфекции. 11 человек заразились за пределами региона, еще 5 заболели от близких или от коллег на работе.

В одном случае инфицированный туляк нарушил карантин, вышел на работу и стал источником заражения.

Механизм заражения еще одного человека неизвестен. Об этом рассказал в ходе брифинга руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU