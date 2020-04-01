Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: туляк, вышедший на работу, стал источником заражения
Механизм заражения еще одного человека неизвестен
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На данный момент в Тульской области выявлены 17 случаев коронавирусной инфекции. 11 человек заразились за пределами региона, еще 5 заболели от близких или от коллег на работе.
В одном случае инфицированный туляк нарушил карантин, вышел на работу и стал источником заражения.
Механизм заражения еще одного человека неизвестен. Об этом рассказал в ходе брифинга руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.
ИСТОЧНИК KP.RU