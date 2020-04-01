Авиалесоохрана в апреле прогнозирует лесные пожары в Тульской области
Федеральная Авиалесоохрана прогнозирует в апреле на всей территории Тульской области возникновение лесных пожаров. Аналогичная ситуация может повториться в июле. В сентябре пожары могут возникнуть в южной части Тульской области.
В ведомстве отмечают: прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно произойдет ЧС.
Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. Все дело в том, что 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. Летом к человеческому фактору добавляются грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU