2020-04-01T17:38:53+03:00
Происшествия

Авиалесоохрана в апреле прогнозирует лесные пожары в Тульской области

Ожидается риск повышенного возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Федеральная Авиалесоохрана прогнозирует в апреле на всей территории Тульской области возникновение лесных пожаров. Аналогичная ситуация может повториться в июле. В сентябре пожары могут возникнуть в южной части Тульской области.

В ведомстве отмечают: прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно произойдет ЧС.

Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. Все дело в том, что 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. Летом к человеческому фактору добавляются грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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