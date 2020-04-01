Тульские УК из-за коронавируса дезинфицируют подъезды дважды в неделю

1 Апр 2020 2020-04-01T17:23:09+03:00

1 апреля состоялось совещание по работе управляющих компаний (УК) в период режима повышенной готовности

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УК Тульской области дважды в неделю проводят работы по уборке и дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. Об этом говорили на совещании по работе управляющих компаний в период режима повышенной готовности.

При выявлении заболевания у жильцов УК получает предписание Управления Роспотребнадзора и проводит полную дезинфекцию подъезда. Информация ежедневно направляется в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU