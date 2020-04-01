В Туле пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T15:50:55+03:00

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В Зареченском округе Тулы пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей. Злоумышленник позвонил 81-летней женщине и сообщил, что её родственнику грозит уголовная ответственность. Ее избежать можно было, если заплатить.

Тулячка не связалась со своим родственником , чтобы проверить эту информацию, а сразу же передала через специально приехавшего курьера деньги.

Позднее женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Личность злоумышленника устанавливается.

Туляков просят быть внимательными, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU