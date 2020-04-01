В Туле пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей
В Зареченском округе Тулы пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей. Злоумышленник позвонил 81-летней женщине и сообщил, что её родственнику грозит уголовная ответственность. Ее избежать можно было, если заплатить.
Тулячка не связалась со своим родственником , чтобы проверить эту информацию, а сразу же передала через специально приехавшего курьера деньги.
Позднее женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Личность злоумышленника устанавливается.
Туляков просят быть внимательными, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU