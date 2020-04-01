2020-04-01T15:31:31+03:00
Звезды

Туляков научат ткачеству и валянию через Интернет

Музей «Тульские древности» продолжает цикл онлайн-мастер-классов
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Туляков научат ткачеству и валянию через ИнтернетТуляков научат ткачеству и валянию через ИнтернетФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В социальной сети на страничке филиала музея-заповедника выложены видеокурсы по ткачеству и валянию. В каждом из них - по десять видеоуроков, теоретических и практических.

А в грядущую субботу, 4 апреля, в 13:00 любителей рукоделия ждет новый мастер-класс по созданию фигурок-кошечек для пальчикового театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: туляк, вышедший на работу, стал источником заражения
Авиалесоохрана в апреле прогнозирует лесные пожары в Тульской области
Тульские УК из-за коронавируса дезинфицируют подъезды дважды в неделю
В Туле пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей
Туляков научат ткачеству и валянию через Интернет
В Тульской области поощрят врачей, борющихся с коронавирусом
Отдых по поддельным больничным: в Тульской области осудят сотрудника колонии
Житель Тульской области похищал металлические изделия с придомовых территорий
В Тульской области задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Жителя Тульской области поймали на браконьерстве
Коронавирус в Тульской области: аптеки, в которые уже поступили медицинские маски
Жителя Тульской области принудительно отправили на карантин в обсерватор
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
Агропромышленный холдинг «АГРОЭКО» этой весной откроет 500 новых вакансий для жителей районов Воронежской и Тульской областей
В Тульской области не поделили дорогу «УАЗ» и «КАМАЗ»: есть пострадаший
В Тульском регионе отмечен рост подключений к телевидению «Ростелекома»
Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»
Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становится
В Туле с 1 апреля запускается новый проект «ТулаДвиж» для всех любителей спорта, физкультуры и здорового образа жизни
Туляки смогут сэкономить на прохождении обязательного техосмотра автомобиля
Борьба с коронавирусом по-тульски: святой водой
Предприимчивая тулячка продавала не принадлежащие ей автомобили
В Тульскую область приехала карантинная кукуруза
Чуда не произошло: в Тульской области обнаружены трупы собак из закрывшегося монастырского приюта
1 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +3 градусов