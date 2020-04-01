Туляков научат ткачеству и валянию через Интернет
Музей «Тульские древности» продолжает цикл онлайн-мастер-классов
Туляков научат ткачеству и валянию через ИнтернетФото: материалы пресс-служб
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В социальной сети на страничке филиала музея-заповедника выложены видеокурсы по ткачеству и валянию. В каждом из них - по десять видеоуроков, теоретических и практических.
А в грядущую субботу, 4 апреля, в 13:00 любителей рукоделия ждет новый мастер-класс по созданию фигурок-кошечек для пальчикового театра.
ИСТОЧНИК KP.RU