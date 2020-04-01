В Тульской области поощрят врачей, борющихся с коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T15:26:49+03:00

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В Тульской области получат поощрение врачи, оказывающие медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и людям из групп риска. Дополнительные выплаты будут включены в зарплату за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку.

Выплата будет начисляться со дня начала работы врача с первым пациентом, у которого подтвержден коронавирус. Такая норма установлена для всех учреждений, кроме тех, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь - для них в расчет будет взять весь месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU