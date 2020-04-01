1 Апр 2020 2020-04-01T15:10:21+03:00

Отдых по поддельным больничным: в Тульской области осудят сотрудника колонии Фото: Алексей ФОКИН

Подлог выявился случайно - в ходе плановой проверки в исправительном учреждении

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По имеющимся данным, с декабря 2018 года по сентябрь 2019 сотрудник колонии предоставлял в отдел кадров подложные листки временной нетрудоспособности.

Введя в заблуждение администрацию исправительного учреждения, мужчина получил денежное довольствие в сумме, превышающей 200 тысяч рублей

По данному факту возбуждены четыре уголовных дела за мошенничество. Сейчас прокуратура контролирует ход их расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU