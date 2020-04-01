Житель Тульской области похищал металлические изделия с придомовых территорий

1 Апр 2020 2020-04-01T15:14:10+03:00

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Мужчина похищал металлические изделия с придомовых территорий и хозяйственных построек в одной из деревень Суворовского района. Он совершал кражи, пока отсутствовали законные владельцы.

Незаконная деятельность мужчины была пресечена полицейскими. Он доставлен в отдел МВД для разбирательства. Полицейские выясняют обстоятельства хищений чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU