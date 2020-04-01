Житель Тульской области похищал металлические изделия с придомовых территорий
Полицейские выясняют обстоятельства краж
Изменить размер текста:
Мужчина похищал металлические изделия с придомовых территорий и хозяйственных построек в одной из деревень Суворовского района. Он совершал кражи, пока отсутствовали законные владельцы.
Незаконная деятельность мужчины была пресечена полицейскими. Он доставлен в отдел МВД для разбирательства. Полицейские выясняют обстоятельства хищений чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU