2020-04-01T15:16:50+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Его обвиняют в совершении тяжких преступлений в Краснодарском крае
Мария ВЛАСОВА
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В Кимовске полицейские задержали преступника, находящегося в федеральном розыске. На него обратили внимание после того, как мужчина занервничал при появлении представителей органов внутренних дел на улице районного центра.

Проверяя его личность, сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске как обвиняемый в совершении тяжких преступлений в Краснодарском крае в 2018 году.

Мужчина доставили в отдел МВД для разбирательства. По предварительным данным, разыскиваемый ездил по различным областям, а на территории тульского региона пребывал с минувшего декабря. 35-летнего мужчину передадут инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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