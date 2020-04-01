В Тульской области задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Кимовске полицейские задержали преступника, находящегося в федеральном розыске. На него обратили внимание после того, как мужчина занервничал при появлении представителей органов внутренних дел на улице районного центра.
Проверяя его личность, сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске как обвиняемый в совершении тяжких преступлений в Краснодарском крае в 2018 году.
Мужчина доставили в отдел МВД для разбирательства. По предварительным данным, разыскиваемый ездил по различным областям, а на территории тульского региона пребывал с минувшего декабря. 35-летнего мужчину передадут инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU