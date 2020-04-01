Жителя Тульской области поймали на браконьерстве

1 Апр 2020 2020-04-01T14:31:02+03:00

Мужчина из Тепло-Огаревского района пойдет под суд за незаконную охоту

Изменить размер текста: A A

Установлено, что, находясь в охотничьем хозяйстве «Тепло-Огаревское», он, не имея на то разрешения, занимался незаконным отстрелом лесных животных. За вывозом на автомобиле знакомого добычи, мужчина и был задержан инспекторами.

Комитет Тульской области по охоте и рыболовству оценил ущерб, причиненный таким способом государству в размере 330 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU