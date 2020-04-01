Жителя Тульской области поймали на браконьерстве
Мужчина из Тепло-Огаревского района пойдет под суд за незаконную охоту
Жителя Тульской области поймали на браконьерствеФото: Игорь КОПЫТОВ
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Установлено, что, находясь в охотничьем хозяйстве «Тепло-Огаревское», он, не имея на то разрешения, занимался незаконным отстрелом лесных животных. За вывозом на автомобиле знакомого добычи, мужчина и был задержан инспекторами.
Комитет Тульской области по охоте и рыболовству оценил ущерб, причиненный таким способом государству в размере 330 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU