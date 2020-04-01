2020-04-01T14:31:02+03:00
Общество

Жителя Тульской области поймали на браконьерстве

Мужчина из Тепло-Огаревского района пойдет под суд за незаконную охоту
Игорь КОПЫТОВ
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Жителя Тульской области поймали на браконьерствеЖителя Тульской области поймали на браконьерствеФото: Игорь КОПЫТОВ
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Установлено, что, находясь в охотничьем хозяйстве «Тепло-Огаревское», он, не имея на то разрешения, занимался незаконным отстрелом лесных животных. За вывозом на автомобиле знакомого добычи, мужчина и был задержан инспекторами.

Комитет Тульской области по охоте и рыболовству оценил ущерб, причиненный таким способом государству в размере 330 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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