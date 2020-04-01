Коронавирус в Тульской области: аптеки, в которые уже поступили медицинские маски

1 Апр 2020 2020-04-01T13:52:45+03:00

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В аптеки Тульской области начали поступать медицинские маски. Их можно уже найти в продаже по следующим адресам в областном центре:

ул. Ак. Павлова, 1д, Болдина, 79, Кабакова 75а ап/п №19, Кауля, 20б, Красноармейский пр-т, 11, Кутузова, 27, Ленина, 28, Луначарского, 17, корп. 1, Марата, 26 аптека №23, Первомайская, 9, Пузакова, 1.

После обеда маски можно будет приобрести в более чем 100 аптеках региона.

ИСТОЧНИК KP.RU