2020-04-01T13:40:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Тульской области принудительно отправили на карантин в обсерватор

Его остановили на автомобиле пьяным за рулем
Мария ВЛАСОВА
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Жителя Ефремова принудительно отправили на карантин в обсерватор. 24 марта мужчина приехал из Литвы и до 6 апреля должен был находиться на самоизоляции. Но 28 марта его остановил инспектор ГИБДД на автомобиле пьяным за рулем. После этого его принудительно изолировали.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции грозит гражданам административный штраф в размере 5 тысяч рублей; должностным лицам – 20 тысяч; юридическим лицам – от 70 тысяч до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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