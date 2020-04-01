1 Апр 2020 2020-04-01T12:49:06+03:00

Агропромышленный холдинг «АГРОЭКО» этой весной откроет 500 новых вакансий для жителей районов Воронежской и Тульской областей Фото: материалы пресс-служб

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в силу неблагоприятных экономических условий, люди начинают терять работу и стабильный заработок. Особенно ощутимо это для жителей небольших деревень и сел.

ГК «АГРОЭКО» активизирует работу по поиску и найму сотрудников, как на уже существующие, так и на новые комплексы. Среди предлагаемых вакансий: водители, механизаторы, инженерно-технический персонал, операторы на свинокомплексы.

До конца года планируется трудоустроить до 300 человек в Новохоперском районе, 350 человек в Павловском районе, часть из которых будет набрана на работу уже сейчас. В Тульской области (Куркинский, Воловский, Ефремовский районы) открыто порядка 200 вакансий.

Для персонала предусмотрено бесплатное питание, спецодежда, доставка до места работы, собственная продукция по льготной цене.

Отрасли сельского хозяйства и животноводства являются стратегическими, обеспечивающими продовольственную безопасность страны. Понимая социальную важность своих объектов, ГК «АГРОЭКО» принимает все возможные меры для создания условий для жителей села, в которых можно комфортно трудиться и достойно зарабатывать.

ИСТОЧНИК KP.RU