В Тульской области не поделили дорогу «УАЗ» и «КАМАЗ»: есть пострадаший

1 Апр 2020 2020-04-01T12:31:06+03:00

Мужчина получил травмы и был госпитализирован

Изменить размер текста: A A

31 марта в 19.45 на 177 км дороги Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Венёвского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на «УАЗ 220695» столкнулся с автомобилем «Камаз 55102» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель «УАЗа». Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU