В Тульской области не поделили дорогу «УАЗ» и «КАМАЗ»: есть пострадаший
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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31 марта в 19.45 на 177 км дороги Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Венёвского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на «УАЗ 220695» столкнулся с автомобилем «Камаз 55102» под управлением 37-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель «УАЗа». Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU