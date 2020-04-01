2020-04-02T10:50:58+03:00
Звезды

Алексей Дюмин поздравил актрису тульского драмтеатра с присвоением звания народной артистки России

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Глава региона Алексей Дюмин поздравил актрису тульского драмтеатра Наталью Савченко с присвоением звания народной артистки России.

В поздравлении, в частности, говорится:

- Важно, что и сегодня Вы помогаете раскрывать способности наших одаренных детей. Щедро делитесь своим богатым опытом с молодыми коллегами.

Наталья Савченко стала второй народной артисткой в Тульской области. Ранее это звание было присвоено артисту тульского драмтеатра Борису Заволокину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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