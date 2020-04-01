2020-04-01T11:35:52+03:00
Спорт

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»

Акция объединила многих профессиональных спортсменов и тренеров Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
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Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»Фото: соцсети
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Олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева переняла эстафету от мужской баскетбольной команды «Арсенал».

На видеозаписи, выложенной в соцсетях она делает приседания с «живой» нагрузкой. Какие мышцы при этом накачиваются? В первую очередь квадрицепс или четырехглавая мышца бедра, плюс икроножная, мышцы пресса и спины, ну и, конечно же, бицепсы бедра.

Эстафету «Тульский спорт объединяет» от Ольги Слюсаревой теперь переняла чемпионка мира по рукопашному бою Инне Ждановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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