Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»
Акция объединила многих профессиональных спортсменов и тренеров Тульской области
Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»Фото: соцсети
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Олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева переняла эстафету от мужской баскетбольной команды «Арсенал».
На видеозаписи, выложенной в соцсетях она делает приседания с «живой» нагрузкой. Какие мышцы при этом накачиваются? В первую очередь квадрицепс или четырехглавая мышца бедра, плюс икроножная, мышцы пресса и спины, ну и, конечно же, бицепсы бедра.
Эстафету «Тульский спорт объединяет» от Ольги Слюсаревой теперь переняла чемпионка мира по рукопашному бою Инне Ждановой.
ИСТОЧНИК KP.RU