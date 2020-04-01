1 Апр 2020 2020-04-01T11:20:32+03:00

Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становится Фото: Алексей ФОКИН

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Так, за период с 31 марта по 1 апреля в ЕДДС города Тулы поступило 856 обращений граждан.

Произошло три аварийных отключения: один - по электроснабжению, два – по холодному водоснабжению. По центральному отоплению, водоснабжению, газо- и теплоснабжению, а также уличному освещению аварийных отключений не было.

Всего Тульская служба спасения выезжала на вызовы трижды. Все случаи разрешены благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU