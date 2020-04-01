Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становится
Число обращений сохраняет стабильность с небольшими отклонениями
Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становитсяФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Так, за период с 31 марта по 1 апреля в ЕДДС города Тулы поступило 856 обращений граждан.
Произошло три аварийных отключения: один - по электроснабжению, два – по холодному водоснабжению. По центральному отоплению, водоснабжению, газо- и теплоснабжению, а также уличному освещению аварийных отключений не было.
Всего Тульская служба спасения выезжала на вызовы трижды. Все случаи разрешены благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU