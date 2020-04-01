2020-04-01T11:20:32+03:00
Общество

Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становится

Число обращений сохраняет стабильность с небольшими отклонениями
Игорь КОПЫТОВ
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Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становитсяНесмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становитсяФото: Алексей ФОКИН
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Так, за период с 31 марта по 1 апреля в ЕДДС города Тулы поступило 856 обращений граждан.

Произошло три аварийных отключения: один - по электроснабжению, два – по холодному водоснабжению. По центральному отоплению, водоснабжению, газо- и теплоснабжению, а также уличному освещению аварийных отключений не было.

Всего Тульская служба спасения выезжала на вызовы трижды. Все случаи разрешены благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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