1 Апр 2020 2020-04-01T10:58:06+03:00

В Туле с 1 апреля запускается новый проект «ТулаДвиж» для всех любителей спорта, физкультуры и здорового образа жизни Фото: Игорь КОПЫТОВ

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«Запрещены турниры, соревнования, тренировки? Не беда! Мы вместе с Вами всё легко исправим!» – заявляют организаторы онлайн-спартакиады.

Для всех желающих на платформах соцсетей открываются онлайн-турниры. Их плюсы не только в том, что можно соревноваться, не выходя из дома, но и состязаться со спортсменами с другого конца страны. А еще заниматься можно в любое время, сохраняя на вынужденной самоизоляции спортивную форму.

Организаторы планируют проводить соревнования как по общефизическим упражнениям, так и узко профильные - например, для футболистов – по набиванию мячей. Формат состязаний: видеоотчет. А наградой будут реальные призы – медали, дипломы, грамоты за достижения.

Все подробности – на страничке в соцсетях городского управления физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU