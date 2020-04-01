Туляки смогут сэкономить на прохождении обязательного техосмотра автомобиля

1 Апр 2020 2020-04-01T09:21:27+03:00

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Такое решение принято для минимизации издержек бизнеса и граждан при сохранении необходимого уровня контроля за техническим состоянием транспортных средств.

Интервал прохождения технического осмотра увеличится для новых легковых автомобилей – теперь первый раз нужно будет проходить технический осмотр через 4 года, далее до 10 лет раз в два года, далее раз в год; новых такси – до 5 лет с года выпуска автомобиля такси нужно будет проходить технический осмотр раз в год, далее раз в полгода; новых автобусов - до 5 лет с года выпуска автобуса необходимо будет проходить технический осмотр раз в год, далее раз в полгода.

Также на 1 марта 2022 года сдвигается срок вступления в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты.

ИСТОЧНИК KP.RU