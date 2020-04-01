Борьба с коронавирусом по-тульски: святой водой

1 Апр 2020 2020-04-01T09:34:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Видео снято в Заокском поселке местными жителями, которые заметили, как накануне днем, невзирая на снегопад, священники, стоя в открытом кузове грузовика, окропляют местные улицы, начиная от церкви Михаила Архангела на улице Ленина. При этом в автомобиле был установлен большой церковный крест.

Пользователи соцсетей предположили, что такие меры предприняты для защиты от коронавирусной инфекции, комментируя: «Все средства ушли в Европу. Нам осталось надеяться на Святую воду и молитву» и «На улице Саши Чекалина только что были, тоже брызгали. Мы с мужем за обедом, чуть вилки не пороняли от испуга. Это новое средство в борьбе с вирусом?».

Чтож, их версии вполне имеют право на жизнь. Как известно, несколько лет назад мы уже тушили лесные пожары, облетая их на самолете с представителями церкви и иконами на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU