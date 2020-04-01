Предприимчивая тулячка продавала не принадлежащие ей автомобили

1 Апр 2020 2020-04-01T08:56:06+03:00

Но сколько веревочка не вейся, обман был раскрыт

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По данным следствия, женщина, работая с апреля по декабрь 2018 года в салоне по аренде автомобилей, оформляла договоры купли-продажи с рассрочкой платежа. При этом она отлично знала, что легковушки не принадлежат ее фирме.

В результате мошенничества 49-летняя тулячка «заработала» 1 миллион рублей. Обвиняемой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, в ходе предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано на рассмотрение в Пролетарский районный суд Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU