2020-04-01T08:45:31+03:00
Общество

В Тульскую область приехала карантинная кукуруза

Виновный в нарушении фитосанитарного режима будет наказан
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульскую область приехала карантинная кукурузаВ Тульскую область приехала карантинная кукурузаФото: Игорь КОПЫТОВ
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Предприниматель, который привез в регион 2 тонн подкарантинной кормовой кукурузы из Старооскольского района Белгородской области, не слишком торопился сообщать о прибытии груза в наш регион. Теперь он платится рублем, потому как, согласно требованиям закона, сообщать надо было немедленно - не позднее, чем один календарный день со дня доставки.

Данная кукуруза является карантинной продукцией. К счастью, не по коронавирусу, а фитосанитарному контролю, который проходит для предотвращения заноса вредных организмов.

Россельхознадзор передал в мировой суд документы для вынесения решения об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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