В Тульскую область приехала карантинная кукуруза
Предприниматель, который привез в регион 2 тонн подкарантинной кормовой кукурузы из Старооскольского района Белгородской области, не слишком торопился сообщать о прибытии груза в наш регион. Теперь он платится рублем, потому как, согласно требованиям закона, сообщать надо было немедленно - не позднее, чем один календарный день со дня доставки.
Данная кукуруза является карантинной продукцией. К счастью, не по коронавирусу, а фитосанитарному контролю, который проходит для предотвращения заноса вредных организмов.
Россельхознадзор передал в мировой суд документы для вынесения решения об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU