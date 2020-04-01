Чуда не произошло: в Тульской области обнаружены трупы собак из закрывшегося монастырского приюта
Краткая предыстория: по сообщениям зоозащитников, ночью 16 марта десятки собак вывезли с территории Свято-Казанского женского монастыря в Колюпаново в неизвестном направлении. Сами вольеры, в которых жили животные, разрушили и сожгли. По утверждениям представителей святой обители – все собаки были пристроены «в добрые руки». Теперь в различных местах стали находить трупы животных.
Насколько это именно те собаки, фигурирующие в истории, или представителей церкви пытаются опорочить, выясняют теперь правоохранители. По предварительным данным, часть псов были застрелены. Обнаруженные тела животных направлены на исследование. Стандартная процедура по закону не превышает 10 суток, но в ряде случаев возможно продление сроков экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU