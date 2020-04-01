Чуда не произошло: в Тульской области обнаружены трупы собак из закрывшегося монастырского приюта

1 Апр 2020 2020-04-01T08:30:20+03:00

Более двух десятков трупов животных обнаружили на одной из свалок

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Краткая предыстория: по сообщениям зоозащитников, ночью 16 марта десятки собак вывезли с территории Свято-Казанского женского монастыря в Колюпаново в неизвестном направлении. Сами вольеры, в которых жили животные, разрушили и сожгли. По утверждениям представителей святой обители – все собаки были пристроены «в добрые руки». Теперь в различных местах стали находить трупы животных.

Насколько это именно те собаки, фигурирующие в истории, или представителей церкви пытаются опорочить, выясняют теперь правоохранители. По предварительным данным, часть псов были застрелены. Обнаруженные тела животных направлены на исследование. Стандартная процедура по закону не превышает 10 суток, но в ряде случаев возможно продление сроков экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU